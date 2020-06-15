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Espreso.tvОбществоПочти 180 населенных пунктов в Украине из-за непогоды остались без света

Почти 180 населенных пунктов в Украине из-за непогоды остались без света

В ночь с 14 на 15 июня около 180 населенных пунктов были обесточены в 9 областях Украины, из-за осложнения погодных условий сработали системы защиты линий электропередач

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская - 93, Киевская - 28, Черниговская - 21, Луганская - 19, Донецкая - 5, Тернопольская - 5, Черновицкая - 3, Кировоградская - 2 и Запорожская - 2 ", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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