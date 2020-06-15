Племянница Трампа раскроет "непристойные и шокирующие истории" о президенте США, - СМИ
Об этом пишет The Daily Beast .
По информации портала, книга под названием Too Much And Never Enough (Слишком много и никогда не хватает) выйдет в августе 2020 года.
В ней будут содержаться "шокирующие и непристойные" истории о Дональде Трампе.
Ее содержание держится в тайне издателем, но источники издания сообщили, что в ней будет рассказ племянницы американского президента о том, как она сыграла решающую роль в публикациях New York Times о налоговых схемах Трампа.
В расследовании NYT, которое было удостоено Пулитцеровской премии, говорилось, что Трамп использовал мошеннические налоговые схемы для вывода из бизнеса своего отца Фреда Трампа более $ 400 млн в пересчете на нынешние деньги.
Daily Beast отмечает, что именно Мэри Трамп предоставила NYT конфиденциальную информацию, налоговые декларации и другие финансовые документы.
В книге также будут рассказаны подробности о смерти отца Мэри Трамп - Фреда Трампа-младшего, который умер от алкоголизма в 1981 году.
Мере Трамп расскажет о том, что будущий президент США и его отец способствовали смерти Фреда Трампа-младшего, игнорируя его болезни.
В 2018 году американский журналист-расследователь, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд выпустил книгу о президенте Трампе и его администрацию под названием "Страх: Трамп в Белом доме".
В книге говорится о том, что подчиненные Трампа считают своего босса слабоумным.
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