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Espreso.tvОбществоПлемянница Трампа раскроет "непристойные и шокирующие истории" о президенте США, - СМИ

Племянница Трампа раскроет "непристойные и шокирующие истории" о президенте США, - СМИ


фото: reuters
Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп выпустит книгу, в которой расскажет подробности о жизни своего дяди

Об этом пишет The Daily Beast .

По информации портала, книга под названием Too Much And Never Enough (Слишком много и никогда не хватает) выйдет в августе 2020 года.

В ней будут содержаться "шокирующие и непристойные" истории о Дональде Трампе.

Ее содержание держится в тайне издателем, но источники издания сообщили, что в ней будет рассказ племянницы американского президента о том, как она сыграла решающую роль в публикациях New York Times о налоговых схемах Трампа.

В расследовании NYT, которое было удостоено Пулитцеровской премии, говорилось, что Трамп использовал мошеннические налоговые схемы для вывода из бизнеса своего отца Фреда Трампа более $ 400 млн в пересчете на нынешние деньги.

Daily Beast отмечает, что именно Мэри Трамп предоставила NYT конфиденциальную информацию, налоговые декларации и другие финансовые документы.

В книге также будут рассказаны подробности о смерти отца Мэри Трамп - Фреда Трампа-младшего, который умер от алкоголизма в 1981 году.

Мере Трамп расскажет о том, что будущий президент США и его отец способствовали смерти Фреда Трампа-младшего, игнорируя его болезни.

В 2018 году американский журналист-расследователь, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд выпустил книгу о президенте Трампе и его администрацию под названием "Страх: Трамп в Белом доме".

В книге говорится о том, что подчиненные Трампа считают своего босса слабоумным.

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