Отечественная меценатка заявляет о покушении на убийство и просит правоохранителей защитить ее от посягательств на жизнь

15 июня, 2020, 12:50

Меценатка Людмила Русалина сделала сенсационное заявление - ее бывший муж и партнер по бизнесу планировал заказное убийство

Основательница благотворительного фонда "Вместе", меценатка Людмила Русалина сделала сенсационное заявление - ее бывший муж и партнер по бизнесу планировал заказное убийство. После того, как в 2017 году она узнала о двойном семейная жизнь мужчины, встал вопрос о разводе. Но тот прямо заявил - претендует на половину имущества.

"То, что его интересует - это исключительно мой бизнес. И по его мнению половина бизнеса и имущества должны принадлежать ему. Я резонно заявила, что начала свой бизнес в 90-м году. За десятилетие до того как он появился менеджером в моей компании. И совершенно неправильно ни по закону, ни по справедливости выполнять его требования ", - говорит благодетельница.

После этого, по словам Людмилы Русалиной, начались шантаж, угрозы, попытки завладеть домом и попытка похитить общего сына.

"Мне стало известно от своего бизнес-партнера Петренко, что примерно в августе 2017 года в его офисе появился Виталий Гринюк с предложением финансировать мое убийство. Гринюк сообщил Петренко, что он уже подыскал исполнителей, но не хватает денег для оплаты их услуг. Нужна была сумма около 100 000 долларов США. За эту сумму, по его сообщению, будет осуществлен физическое уничтожение Людмилы Русалиной. После чего Гаркушин получит наследство на себя и на детей и вернет всем долги, не забыв тех, кто ему помогал, и тех, кто ему мешал ", - заявляет Людмила Русалина.

По словам адвоката Людмилы Русалиной, ее клиентка в судебном порядке выиграла все споры. И после этого угрозы и попытки завладеть имуществом только усилились.

"У нас есть два уголовных производства в городе Одесса, подтверждающие факт присвоения на большую сумму средств, более 5000000 гривен, надлежащей предприятию Людмилы Владимировой. Есть факт присвоения дорогого автомобиля, который также принадлежал предприятию Русалиной Людмилы Владимировой ", - заявляет адвокат Елена Фролова.

Основательница БФ "Разом" в очередной раз обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором просит защитить ее от посягательств на жизнь, и гарантировать эффективное расследование открытых уголовных производств.