Осквернение Стены плача в Сваляве является попыткой дестабилизировать ситуацию, - Кулеба
Об этом Кулеба написал в Facebook.
"Печальной новостью выходных стала информация о вандализме в важном месте для украинцев венгерского происхождения - у Стены плача в Савеловском мемориальном парке. Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", - написал Кулеба.
Он добавил, что расследованием акта вандализма уже занимаются правоохранители.
"Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде. Несмотря на все словесные и физические провокации, верю, что Украина и Венгрия способны найти взаимоприемлемые решения, чтобы урегулировать спорные вопросы, не пересекая красных линий" , - отметил министр.
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