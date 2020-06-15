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Espreso.tvОбществоОсквернение Стены плача в Сваляве является попыткой дестабилизировать ситуацию, - Кулеба

Осквернение Стены плача в Сваляве является попыткой дестабилизировать ситуацию, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что осквернение материалов экспозиции на задней части Стены плача в Савеловском мемориальном парке является попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области

Об этом Кулеба написал в Facebook.

"Печальной новостью выходных стала информация о вандализме в важном месте для украинцев венгерского происхождения - у Стены плача в Савеловском мемориальном парке. Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", - написал Кулеба.

Он добавил, что расследованием акта вандализма уже занимаются правоохранители.

"Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде. Несмотря на все словесные и физические провокации, верю, что Украина и Венгрия способны найти взаимоприемлемые решения, чтобы урегулировать спорные вопросы, не пересекая красных линий" , - отметил министр.

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