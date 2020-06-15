Официальный курс: в Украине подорожал доллар

15 июня, 2020, 12:24

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны к доллару

Об этом говорится в данных НБУ .

Таким образом, по состоянию на 15 июня официальный курс установлен на уровне 26,73 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,21 гривны за евро. По состоянию на 12 июня курс был 30,17 гривны.