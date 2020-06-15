Нардеп от "Голоса" Лозинский снял побои после нападения полиции, - Железняк
15 июня, 2020, 19:07
Во фракции "Голос" заявили, что нардеп Роман Лозинский снял побои и фракция поднимет факт избиения на заседании Совета 16 июня
Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Жезезняк в Facebook.
По словам Железняка, избитый под Шевченковским судом Роман Лозинский снял побои для того, чтобы иметь доказательную базу о нарушениях со стороны правоохранительных органов.
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"Завтра утром будем инициировать разговор с руководством парламента и председателями фракций относительно недопущения произвола правоохранителей", - отметил политик.
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