Нардеп от "Голоса" Лозинский снял побои после нападения полиции, - Железняк

15 июня, 2020, 19:07

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Жезезняк в Facebook.

По словам Железняка, избитый под Шевченковским судом Роман Лозинский снял побои для того, чтобы иметь доказательную базу о нарушениях со стороны правоохранительных органов.

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"Завтра утром будем инициировать разговор с руководством парламента и председателями фракций относительно недопущения произвола правоохранителей", - отметил политик.

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