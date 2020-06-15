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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине карантин продлится и после 22 июня

На Ривненщине карантин продлится и после 22 июня

В Ривненской области после 22 июня продолжат карантин

Об этом заявил первый заместитель председателя Ривненской ОГА Сергей Подолин на ежедневном онлайн-брифинге, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"В связи с заболеваемостью на территории Ривненщины и результатами, которые мы получили за последние двое суток, смягчение карантина с 22 июня не состоится. Карантин в Ривненской области придется продлевать. Только за последние двое суток зафиксирован 151 новый случай инфицирования COVID-19 . А всего за время пандемии - 2 462 ", - сообщил Подолин.

Он добавил, что за последнюю неделю показатель количества больных с коронавирусом на 100 тысяч населения в области растет. На сегодня уже есть превышение 30 процентов (по требованиям МОЗ, показатель инцидентности, то есть количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения для ослабления карантина должен составлять менее 12, - ред.). Поэтому есть основания не ослаблять карантин на территории области, подчеркнул Сергей Подолин.

Чиновник обратился в правоохранительные органы с просьбой усилить контроль за теми, кто нарушает карантинные требования.

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