 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Киевщине мужчина смертельно ранил ножом врача

На Киевщине мужчина смертельно ранил ножом врача

В ночь на понедельник, 15 июня, в Володарской районной больнице Киевской области мужчина нанес врачу смертельній удар ножом

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что этот человек нанес смертельное ножевое ранение работнику медучреждения и скрылся. На место происшествия сразу прибыл наряд полиции. Там сотрудники полиции установили весь ход событий", - говорится в сообщении.

Злоумышленник приехал в гости к родственникам в с. Володарка, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники вызвали скорую помощь. Медики попросили помощи у полиции, чтобы транспортировать мужчину в районную больницу.

По данным силовиков, в больнице мужчину осмотрел врач и обнаружил психические расстройства. Далее он начал договариваться о дольнейшей транспортировке больного в психиатрическое учреждение. Одно из таких учреждений согласилось забрать мужчину, но на определенных условиях - подготовить пакет документов и результаты анализов. Поэтому медики решили оставить его до утра.

"Врач принял решение поместить его в спецпалату с металлической сеткой, где должны содержаться задержанніе лица. Однако тому удалось выйти из палаты, которую должным образом не закрыли. Пациент проник в комнату медперсонала, схватил там нож и нанес им удар в шею врача-педиатра" , - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали 45-летнего нападающего в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК. Меру пресечения ему выберет суд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

15 июня, 2020 понедельник

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать