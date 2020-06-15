На Киевщине мужчина смертельно ранил ножом врача

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что этот человек нанес смертельное ножевое ранение работнику медучреждения и скрылся. На место происшествия сразу прибыл наряд полиции. Там сотрудники полиции установили весь ход событий", - говорится в сообщении.

Злоумышленник приехал в гости к родственникам в с. Володарка, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники вызвали скорую помощь. Медики попросили помощи у полиции, чтобы транспортировать мужчину в районную больницу.

По данным силовиков, в больнице мужчину осмотрел врач и обнаружил психические расстройства. Далее он начал договариваться о дольнейшей транспортировке больного в психиатрическое учреждение. Одно из таких учреждений согласилось забрать мужчину, но на определенных условиях - подготовить пакет документов и результаты анализов. Поэтому медики решили оставить его до утра.

"Врач принял решение поместить его в спецпалату с металлической сеткой, где должны содержаться задержанніе лица. Однако тому удалось выйти из палаты, которую должным образом не закрыли. Пациент проник в комнату медперсонала, схватил там нож и нанес им удар в шею врача-педиатра" , - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали 45-летнего нападающего в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК. Меру пресечения ему выберет суд.

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