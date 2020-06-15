На Донбассе украинские военные уничтожили одного оккупанта
15 июня, 2020, 07:37
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Агрессор обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По данным разведки, 14 июня украинские воины уничтожили одного российского наемника. С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.
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