МЗ: граждане не обязаны проходить обсервацию по возвращении из Польши

15 июня, 2020, 11:24

В Министерстве здравоохранения заявили, что граждане по возвращении из Польши не обязаны будут проходить самоизоляцию, поскольку эта страна входит в "зеленую зону"

Об этом сказал на ежедневном брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Еспресо.TV .

"Польша входит в число стран, входящих в зеленой зоне. То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее", - отметил Степанов.

Согласно решению правительства, в "зеленой зоны" отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тыс. населения меньше 40.

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