Минэкономики просит 18 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом на обзор ОПК, - StateWatch
Об этом говорится в письме Минэкономики, передает StateWatch .
"В начале мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обратилось в Кабинет министров Украины с просьбой о выделении средств на финансирование научно-методического обеспечения обзора оборонно-промышленного комплекса - 18 млн грн", - говорится в материале StateWatch.
Такую просьбу в Минэкономики аргументируют тем, что по бюджетной программе, которая предусматривает научно-методическое обеспечение проведения обзора ОПК, были уменьшены расходы в полном объеме - на 18 млн грн, а поэтому существует потребность восстановления их в полном объеме. Речь идет о программе "Исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовка научных кадров и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в сфере экономического развития".
При этом порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом предусматривает возможность восстановления расходов по бюджетным программам, финансирование которых было сокращено в связи с созданием фонда.
В письме также говорится о том, что отсутствие финансирования указанной программы приведет к срыву ряда работ по выполнению государственных целевых программ и задач, среди которых проведение обзора ОПК, создание информационных и телекоммуникационных систем для нужд сектора безопасности и обороны.
В письме Минэкономики отмечает, что ОПК является одним из источников поступления в государственную казну средств от поставок высокотехнологичной продукции на мировой рынок. Кроме того, реформирование ОПК является одним из требований для предоставления Украине помощи по безопасности от правительства США.
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