Минэкономики просит 18 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом на обзор ОПК, - StateWatch

15 июня, 2020, 19:14

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства просит у правительства 18 млн грн на проведение обзора оборонно-промышленного комплекса

Об этом говорится в письме Минэкономики, передает StateWatch .

"В начале мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обратилось в Кабинет министров Украины с просьбой о выделении средств на финансирование научно-методического обеспечения обзора оборонно-промышленного комплекса - 18 млн грн", - говорится в материале StateWatch.

Такую просьбу в Минэкономики аргументируют тем, что по бюджетной программе, которая предусматривает научно-методическое обеспечение проведения обзора ОПК, были уменьшены расходы в полном объеме - на 18 млн грн, а поэтому существует потребность восстановления их в полном объеме. Речь идет о программе "Исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовка научных кадров и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в сфере экономического развития".

При этом порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом предусматривает возможность восстановления расходов по бюджетным программам, финансирование которых было сокращено в связи с созданием фонда.

В письме также говорится о том, что отсутствие финансирования указанной программы приведет к срыву ряда работ по выполнению государственных целевых программ и задач, среди которых проведение обзора ОПК, создание информационных и телекоммуникационных систем для нужд сектора безопасности и обороны.

В письме Минэкономики отмечает, что ОПК является одним из источников поступления в государственную казну средств от поставок высокотехнологичной продукции на мировой рынок. Кроме того, реформирование ОПК является одним из требований для предоставления Украине помощи по безопасности от правительства США.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за создание должности вице-премьера - министра по вопросам оборонно-промышленной политики и представил концепцию реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса объясняют необходимостью решить проблему недостаточной координации из-за отсутствия профильного органа.

Претенденты на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса пройдут спецпроверку .

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