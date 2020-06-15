Купаться на пляжах Киева запрещено, - Кличко

15 июня, 2020, 15:05

Сейчас на городских пляжах Киева запрещено купаться, они открыты только как прибрежные зоны отдыха

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает РБК-Украина .

Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности", - заявил Кличко.

По его словам, людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие же имеют соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Кличко отметил, что город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb