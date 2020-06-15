 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКупаться на пляжах Киева запрещено, - Кличко

Купаться на пляжах Киева запрещено, - Кличко


фото: capital.ua
Сейчас на городских пляжах Киева запрещено купаться, они открыты только как прибрежные зоны отдыха

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает РБК-Украина .

Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности", - заявил Кличко.

По его словам, людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие же имеют соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Кличко отметил, что город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

15 июня, 2020 понедельник

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать