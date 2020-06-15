15 июня, 2020, 08:51

По состоянию на 15 июня в Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев.

С начала эпидемии 901 (+12 за сутки) пациентов умерли, но 14253 (+171 сутки) выздоровели. Всего проведено 497 284 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1423 случая;

Волынская область - 1438 случаев;

Днепропетровская область - 998 случаев;

Донецкая область - 334 случая;

Житомирская область - 1087 случаев;

Закарпатская область - 1680 случаев;

Запорожская область - 529 случаев;

Ивано-Франковская область - 1766 случаев;

Кировоградская область - 586 случаев;

г. Киев - 3957 случаев;

Киевская область - 2024 случая;

Львовская область - 2933 случая;

Луганская область - 57 случаев;

Николаевская область - 321 случай;

Одесская область - 1117 случаев;

Полтавская область - 278 случаев;

Ровенская область - 2369 случаев;

Сумская область - 227 случаев;

Тернопольская область - 1467 случаев;

Харьковская область - 1542 случая;

Херсонская область - 183 случая;

Хмельницкая область - 559 случаев;

Черновицкая область - 3959 случаев;

Черкасская область - 552 случая;

Черниговская область - 424 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19.

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