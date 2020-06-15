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Espreso.tvОбществоКоронавирус не останавливается: в Украине обнаружили 656 больных в сутки

Коронавирус не останавливается: в Украине обнаружили 656 больных в сутки

По состоянию на 15 июня в Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев.

С начала эпидемии 901 (+12 за сутки) пациентов умерли, но 14253 (+171 сутки) выздоровели. Всего проведено 497 284 тестирование методом ПЦР.

 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 1423 случая;
Волынская область - 1438 случаев;
Днепропетровская область - 998 случаев;
Донецкая область - 334 случая;
Житомирская область - 1087 случаев;
Закарпатская область - 1680 случаев;
Запорожская область - 529 случаев;
Ивано-Франковская область - 1766 случаев;
Кировоградская область - 586 случаев;
г. Киев - 3957 случаев;
Киевская область - 2024 случая;
Львовская область - 2933 случая;
Луганская область - 57 случаев;
Николаевская область - 321 случай;
Одесская область - 1117 случаев;
Полтавская область - 278 случаев;
Ровенская область - 2369 случаев;
Сумская область - 227 случаев;
Тернопольская область - 1467 случаев;
Харьковская область - 1542 случая;
Херсонская область - 183 случая;
Хмельницкая область - 559 случаев;
Черновицкая область - 3959 случаев;
Черкасская область - 552 случая;
Черниговская область - 424 случая.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19.

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