Количество смертей от коронавируса за месяц вырослао почти вдвое, - ЦОС

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрирован уже 901 случай смертей. Показатель смертности - 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19 преобладают мужчины - 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%)", - говорится в сообщении.

Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в Ивано-Франковской области (5,4%); Кировоградской (5,3%); Полтавской (4,7%); Черновицкой (4,3%); Черкасской (3,7%); Львовской области (3,6%).

70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

89% умерших - люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика.

Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%).

Среди умерших медиков преобладали женщины - 25 человек (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%).

Все пациенты изчисла умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 794 человека госпитализированы, 52% из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации в до смерти - 9 дней.

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