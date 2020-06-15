Казахстанский "Шахтер" погонит украинского тренера

15 июня, 2020, 19:19

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Вячеслав Грозный может покинуть казахстанский клуб в ближайшее время

Об этом сообщает KazFootball.kz.

По информации источника, с украинским специалистом решили прекратить сотрудничество для оптимизации бюджета. Вместе с Грозным покинет команду его ассистент Алексей Величко.

Вячеслав Грозный подписал контракт с "Шахтером" в декабре 2019 года. Под его руководством команда провела два матча - поражение от "Тобола" (1:3) и победа над "Кайратом" (1:0).

Последним местом работы 63-летнего тренера, перед "Шахтером", был украинский "Арсенал-Киев". В свое время Грозный уже работал в Казахстане с "Тоболом" (2011-2012 годы) и "Иртышем" (2017).