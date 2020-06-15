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Espreso.tvЭкономикаКабмин опубликовал обновленную программу действий правительства

Кабмин опубликовал обновленную программу действий правительства


фото: kmu.gov.ua
Программа содержит краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности правительства

Обновленная программа действий правительства опубликовано на "Правительственном портале" .

Согласно тексту документа, обновленная программа предусматривает разработку и реализацию Государственной программы стимулирования экономики на 2020-2022 годы. В частности, она предусматривает обеспечение адаптивного карантина, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, обеспечение занятости и государственных заказов, "регуляторная гильотина", оптимизация налоговой нагрузки и администрирования, перезапуск промышленного сектора, реформирование транспорта и инфраструктуры, развитие международной торговли, цифровая трансформация и развитие IT сектора.

Программа также предусматривает развитие и цифровизацию админуслуг. В частности, правительство планирует сделать доступными онлайн минимум 200 государственных услуг.

Также планируется получение режима внутреннего рынка с Европейским Союзом в сфере телекоммуникационных услуг постепенная интеграция в Единый цифрового рынка ЕС.

В программе отмечается, что финансирование этих услуг будет осуществляться за счет средств, как уже есть в бюджете этого года, или будут заложены в бюджете следующих лет будут привлечены с помощью программ международной технической помощи. Кроме того, часть мероприятий предусматривают законодательные и регуляторные изменения, не требующие дополнительного финансирования.

  • 15 июня глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение законопроекту о референдуме в четверг, отметив, что во вторник, 16 июня, парламент будет голосовать за сокращенную процедуру рассмотрения.

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