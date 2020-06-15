Госсекретарь США обсудил ситуацию в Украине с главами МИД Евросоюза

15 июня, 2020, 21:09

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил ситуацию в Украине во время видеоконференции с министрами иностранных дел стран Евросоюза

Об этом по итогам телеконференции сообщил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, передает "Укринформ".

"Восточное партнерство было третьим главным вопросом сегодня во время конференции. Мы подтвердили мощное партнерство между ЕС и США, которое остается решающим, в частности, по ситуации в Украине. Безусловно, мы все еще нуждаемся, чтобы Россия сделала свою часть дела в полном выполнении Минских соглашений, и наша позиция остается четкой и неизменной", - подчеркнул Боррель.

Дипломат отметил, что главной темой конференции были развитие и укрепление трансатлантических связей и обсуждение ключевых тем внешней политики, которые являются важными для ЕС и США.

"Трансатлантическое партнерство является одним из столпов глобальной повестки. Сегодня во время встречи мы подтвердили позицию всех стран-членов поддерживать это тесное трансатлантическое сотрудничество. Вероятно, мы соглашаемся не по всем вопросам, но наша преданность такому сотрудничеству сильнее, чем когда-либо" , - отметил Боррель.

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