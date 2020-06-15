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Espreso.tvОбществоГлаваря банды, захватившей "Изоляцию" в Донецке, объявили в розыск

Главаря банды, захватившей "Изоляцию" в Донецке, объявили в розыск

Главарь одного из регулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, объявлен в розыск

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Гражданину Украины сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый был предводителем одного из незаконных вооруженных формирований и жестоко обращался с военнопленными и гражданским населением.

В ходе расследования установлено, что 9 июня 2014 года подозреваемый с подчиненными ему боевиками, вооруженными огнестрельным оружием, прибыл на территорию завода изоляционных материалов в г. Донецк и организовал захват.

В дальнейшем в части захваченных помещений была оборудована так называемая тюрьма "Изоляция", в которой удерживают и пытают захваченных в плен военных и гражданских.

Сейчас судом дано разрешение на задержание подозреваемого.

  • Через шесть лет фонд "Изоляция. Платформа культурных инициатив" решил вернуться на Донбасс.
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