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Espreso.tvОбществоДожди с грозами, град и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде на 16 июня

Дожди с грозами, град и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде на 16 июня

16 июня в Украине температура воздуха прогреется до +25...+33°С

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Tеlеgram .

"16-го июня периодические грозы будут греметь почти повсеместно в Украине, кроме Сумщины, Харьковщины, Луганщины. То есть, грозовые дожди охватят большую часть нашей территории", - отметила синоптик.

Ветер будет с востока, умеренный, с порывами.

Также есть вероятность локальных шквала и града.

Завтра днем в Украине ожидается +25...+30°С, в восточных областях +28...+33°С.

В Киеве вторник будет с неустойчивой погодой, временами дождь с грозой.

"Ночью +18...+20°С, завтра днем +26...+28°С", - сообщила Диденко.

По словам Натальи Диденко, во второй половине недели температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

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