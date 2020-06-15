Дожди с грозами, град и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде на 16 июня
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Tеlеgram .
"16-го июня периодические грозы будут греметь почти повсеместно в Украине, кроме Сумщины, Харьковщины, Луганщины. То есть, грозовые дожди охватят большую часть нашей территории", - отметила синоптик.
Ветер будет с востока, умеренный, с порывами.
Также есть вероятность локальных шквала и града.
Завтра днем в Украине ожидается +25...+30°С, в восточных областях +28...+33°С.
В Киеве вторник будет с неустойчивой погодой, временами дождь с грозой.
"Ночью +18...+20°С, завтра днем +26...+28°С", - сообщила Диденко.
По словам Натальи Диденко, во второй половине недели температура воздуха повысится на 2-4 градуса.
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