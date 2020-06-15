Договор о концессии порта "Ольвия" готов к подписанию, - Криклий

15 июня, 2020, 21:05

Рабочая группа по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту "Ольвия" одобрила текст документа

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"Документ о передаче в концессию порта "Ольвия" готов к подписанию. Планируем это сделать в присутствии официальной делегации Государства Катар, чья компания QTerminals победила в конкурсе", - отметил Криклий.

Министр напомнил, что этот концессионный проект предусматривает инвестирование 3,4 млрд грн в развитие порта.

Катарская компания QTerminals является ведущим мировым оператором, который руководит крупнейшим торговым портом Катара - Хамад - стоимостью более $7 млрд.