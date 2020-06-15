Автопроизводство в Украине в мае сократилось в четыре раза, - Укравтопром

15 июня, 2020, 17:46

За период с января по май 2020 года в Украине собрали 1550 единиц автотранспортных средств - на 35% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром" .

При этом, по данным "Укравтопрома", несмотря на низкую базу сравнения, майский результат украинского автопрома рухнул на 75%. Так, за месяц предприятия отрасли изготовили только 126 единиц автотранспортной техники.

В частности, выпуск легковых автомобилей, по сравнению с предыдущим годом уменьшился в 5 раз. Как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод - "Еврокар", где в мае в режиме крупноузловой сборки было собрано 87 автомобилей марки Škoda.

Производство автобусов просело в 2,3 раза - до 27 штук.

В мае производство автобусов осуществляли два предприятия: "Черкасский автобус" и ЗАЗ, где были изготовлены 25 и 2 автобуса соответственно.

"Единственное проявление положительной динамики отмечено в сегменте коммерческих автомобилей, которых было сделано 12 шт. Или вдвое больше, чем годом ранее. Все машины были изготовлены на заводе "Черкасский автобус", - отметили в "Укравтопроме".