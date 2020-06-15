Автопроизводство в Украине в мае сократилось в четыре раза, - Укравтопром
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром" .
При этом, по данным "Укравтопрома", несмотря на низкую базу сравнения, майский результат украинского автопрома рухнул на 75%. Так, за месяц предприятия отрасли изготовили только 126 единиц автотранспортной техники.
В частности, выпуск легковых автомобилей, по сравнению с предыдущим годом уменьшился в 5 раз. Как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод - "Еврокар", где в мае в режиме крупноузловой сборки было собрано 87 автомобилей марки Škoda.
Производство автобусов просело в 2,3 раза - до 27 штук.
В мае производство автобусов осуществляли два предприятия: "Черкасский автобус" и ЗАЗ, где были изготовлены 25 и 2 автобуса соответственно.
"Единственное проявление положительной динамики отмечено в сегменте коммерческих автомобилей, которых было сделано 12 шт. Или вдвое больше, чем годом ранее. Все машины были изготовлены на заводе "Черкасский автобус", - отметили в "Укравтопроме".
- Напомним, в мае, по данным ассоциации "Укравтопром", украинцы сократили покупку новых авто на 15%.