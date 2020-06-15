Антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Донецкой области: 42 новых случая

Об этом заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Антирекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Донецкой области в течение этих суток, 14 июня: 42 новых случая", - заявил Кириленко.

Больше всего больных обнаружили в Краматорске - 8. В Дружковке с 6 зафиксированных случаев - 5 в медработников. Также в Марьинском районе зарегистрировали 6 новых больных, из которых один медик.

Кроме того, коронавирус обнаружили в медработница Шахивськой ОТГ.

Сейчас на подконтрольной правительству части Донецкой области в целом подтвердили 334 случая заболевания, вылечились 143 человека, умерло - 6.

Почти 20% больных COVID-19 - медработники (64 человека).

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