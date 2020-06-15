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Espreso.tvОбществоАмериканский истребитель разбился у побережья Великобритании, пилота ищут

Американский истребитель разбился у побережья Великобритании, пилота ищут

Пилот Военно-воздушных сил США пропал без вести после того, как его истребитель упал в Северное море неподалеку от побережья Великобритании

Об этом сообщает командование базы, где размещался самолет.

Американский истребитель F-15C Eagle, подразделение которого базируется на базе британских Королевских ВВС вблизи села Лакенхит в городе Суффолк, потерпел крушение около 09:40 по местному времени во время учебной миссии.

Причина катастрофы пока неизвестна, но ВВС США подтвердили, что на борту находился только один пилот.

Спасательные команды ищут летательный аппарат, который, как полагают, разбился на расстоянии 74 морских миль (137 км) от побережья Восточного Йоркшира. В поисках участвуют военный вертолет и несколько британских кораблей.

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