Идея Зе-власти с "этническими районами" нарушает принцип равенства граждан, - Бессмертный

14 июня, 2020, 21:25

Политика органов центральной власти относительно административно-территориальных единиц не должна противоречить правам человека и законодательству о местном самоуправлении

Такое мнение украинский политик, дипломат и общественный деятель Роман Бессмертный высказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 13 июня 2020 года вышла на Еспресо.TV.

"В административном разделении принцип №1 - это принцип равенства прав. Не имеет значения, где человек родился - в городе, в районном центре, в селе - он должен иметь минимум необходимых услуг для того чтобы реализовывать свои потребности как гражданин, в конце концов, как человек. Недопустимо создание административниим способом национально-территориальных единиц, таких как районы или объединенные территориальные общины. Этот подход сам по себе разрушает принцип равенства, так как на этой же территории живут представители других наций, народов, народностей. Задача государства - обеспечить принцип равенства", - пояснил политик.

Проблема же представительства различных народов и этнических групп и возможности их влияния на местные власти для решения собственных насущных вопросов, отметил Бессмертный, решается "путем гарантированного квотного представительства" в местных советах.

"Условно говоря, румыны составляют 15% населения. Пожалуйста, вы имеете 15% своих мест в районном совете. Венгры, имеете 30%? Вы должны иметь в районном совете своих 30%", - добавил Роман Бессмертный.

При этом он считает, что в случае "венгерского района" на Закарпатье говорится на самом деле не об отношениях Киева с Будапештом, а об отношениях нынешнего официального Киева с Москвой.

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