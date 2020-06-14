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Espreso.tvМирВ Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение


фото: Укрінформ
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла

Об этом со ссылкой на Kyodo сообщает Укринформ .

В воскресенье на юго-западе Японии было землетрясение силой 6,3 балла. Предупреждение о цунами не поступало.

Землетрясение случилось в 12:51 с эпицентром на глубине около 160 км. Толчки ощущались на Окинаве и на острове Кюсю.

Сообщений о травмах или материальном ущербе не было.

  • Напомним, 19 мая вблизи японского города Нами произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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