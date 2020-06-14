В Японии произошло мощное землетрясение

14 июня, 2020, 16:22

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла

Об этом со ссылкой на Kyodo сообщает Укринформ .

В воскресенье на юго-западе Японии было землетрясение силой 6,3 балла. Предупреждение о цунами не поступало.

Землетрясение случилось в 12:51 с эпицентром на глубине около 160 км. Толчки ощущались на Окинаве и на острове Кюсю.

Сообщений о травмах или материальном ущербе не было.

Напомним, 19 мая вблизи японского города Нами произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine