В ВСУ назвали имя бойца, погибшего на фронте 13 июня
Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада в facebook.
"Вчера, 13 июня, во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир отделения взвода управления разведывательной роты прапорщик Добрянский Леонид Цезарович с позывным "Старик". Он погиб от минно-взрывной травмы несовместимой с жизнью. В июле ему должно было исполниться 46 лет" , - говорится в сообщении.
Добрянский родом из города Ружин Житомирской области. Вместе с семьей проживал в Киеве. До войны работал на столичном авиационном заводе "Антонов". С 2014 по 2015 год воевал в составе 72 ОМБр. Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области, получил ранение. Выздоровев, вернулся на фронт.
Осенью 2015 года присоединился к 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
У Добрянского остались жена и 24-летняя дочь.
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