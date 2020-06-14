 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних силВ ВСУ назвали имя бойца, погибшего на фронте 13 июня

В ВСУ назвали имя бойца, погибшего на фронте 13 июня

13 июня на Донбассе погиб прапорщик 30-й отдельной механизированной бригады Леонид Добрянский

Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада в facebook.

"Вчера, 13 июня, во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир отделения взвода управления разведывательной роты прапорщик Добрянский Леонид Цезарович с позывным "Старик". Он погиб от минно-взрывной травмы несовместимой с жизнью. В июле ему должно было исполниться 46 лет" , - говорится в сообщении.

Добрянский родом из города Ружин Житомирской области. Вместе с семьей проживал в Киеве. До войны работал на столичном авиационном заводе "Антонов". С 2014 по 2015 год воевал в составе 72 ОМБр. Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области, получил ранение. Выздоровев, вернулся на фронт.

Осенью 2015 года присоединился к 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

У Добрянского остались жена и 24-летняя дочь.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать