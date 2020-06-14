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Espreso.tvКриминалВ столице в ДТП патрульная получила переломы обеих ног и таза

В столице в ДТП патрульная получила переломы обеих ног и таза

В результате ДТП в Киеве патрульная полицейская госпитализирована с переломами обеих ног и таза

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Вернадского и Большой кольцевой дороги. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, по словам свидетелей во время оформления ДТП, полицейскую зажало между двумя автомобилями.

Водитель Hyundai на большой скорости сначала протаранил Suzuki, затем по касательной Wolksvagen и Audi. Дальше не останавливаясь на скорости протаранил Nissan X-Trail, который по инерции прижал патрульную к служебному автомобилю.

Полицейскую и водителю Nissan госпитализировали медики скорой. У патрульной перелом двух ног и таза. Сейчас их состояние неизвестно.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая и должна установить все причины ДТП.

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