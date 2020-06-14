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Espreso.tvОбществоВ "Дизель шоу" обвинили "Квартал 95" в плагиате

В "Дизель шоу" обвинили "Квартал 95" в плагиате


фото: facebook
Юмористический проект "Дизель шоу" обвинил студию "Квартал 95" в краже шуток

Об этом говорится в ролике, обнародованном на странице "Дизель шоу" в facebook.

Конфликт между двумя юмористическими шоу связан с тем, что во время недавнего выступления студии "Квартал 95" использовали шутки, с которыми "Дизель шоу" выступали в 2015 году.

"Видимо мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают живыми классиками, но авторское праве в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем ?! " - заявили в "Дизель шоу".

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