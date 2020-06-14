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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Алчевске универститет ДонГТУ под угрозой исчезновения: останавливаются кафедры и факультеты

В оккупированном Алчевске универститет ДонГТУ под угрозой исчезновения: останавливаются кафедры и факультеты


фото: mapio.net
В оккупированном российско-террористическими войсками городе Алчевске Луганской области под угрозой расформирования оказался местный Донбасский горно-металлургический университет

Об этом со ссылкой на Informator сообщает Еспресо.TV .

Под видом "образовательной реформы", которую проводит "Минобразования ЛНР", в ДонГТУ ликвидируются несколько "непрофильных" факультетов, в том числе экономический, строительный, а также кафедры специализированных компьютерных систем и экологии.

С начала нового учебного года данные факультеты и кафедры прекратят свое существование: набор на данные специальности уже не ведется, а студенты, обучающиеся по этим профессиям, будут переведены на обучение в Луганск.

По данным источника, о полном закрытии ДонГТУ пока речь не идет, однако с нового учебного года учебное заведение, вероятно, лишат статуса университета, снизив в институт, но сохранив горно-металлургический профиль.

Справка

С началом войны с Россией значительная часть преподавателей и студентов были эвакуированы из Алчевска в Лисичанск.

Учебное заведение продолжило работать там как Донбасский горно-металлургический институт.

В мая 2018 года его присоединили к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля.

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