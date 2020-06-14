В Киеве на проспекте Науки произошло лобовое столкновение двух авто

14 июня, 2020, 15:51

В столице на проспекте Науки легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с другим авто

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

ДТП произошло на проспекте Науки, 90. По словам водителя автомобиля Mazda он двигался со Столичного шоссе, как вдруг на встречную полосу выехал легковой Opel на литовских номерах.

Водитель пытался обогнать пробку, выехал на встречную и не успел вернуться в свою полосу, в результате этого столкнулся с автомобилем Mazda. Последний от удара отнесло в бордюр, а Opel развернуло в другую сторону.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работает патрульная полиция.

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