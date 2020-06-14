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Espreso.tvМирВ Конгрессе США представили законопроект против "повара Путина"

В Конгрессе США представили законопроект против "повара Путина"


фото: vedomosti.ru
Четверо американских конгрессменов от обеих партий представили законопроект, осуждающий действия Евгения Пригожина. Он считается одним из лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину

Документ содержит перечень ограничительных мер по противодействию Пригожину и его партнерам "за их непрерывные атаки на Соединенные Штаты и их союзников", передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

"Евгений Пригожин - марионетка Путина с давней историей подрыва безопасности и интересов Соединенных Штатов в интересах правительства России", - говорится в заявлении председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и одного из авторов законопроекта, конгрессмена-демократа Элиота Энгеля.

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В качестве примеров, Энгел привел вмешательства пригожинськой "фабрики троллей" в американские выборы 2016 м и 2018 годов, а также действия наемников из "группы Вагнера" в Украине, Сирии, Ливии и Африке

Законопроект, в частности, предполагает убеждение государств, сотрудничающих со структурами подконтрольными Пригожину, в прекращении подобного сотрудничества, внедрение дополнительных санкций, а также сотрудничество с международными партнерами США с целью убедить их осуществить точно такие же шаги.

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