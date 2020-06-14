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Espreso.tvОбществоВ Горганах от удара молнии погиб турист из Львова

В Горганах от удара молнии погиб турист из Львова

Восхождение на горную вершину Грофа в Осмолоде, что на Франковщине, двух туристов из Львова закончилось смертью одного из участников - 26 летнего львовянин убила молния

Об этом со ссылкой на Франковский портал Курс передает Еспресо.TV .

"Спасатели нашли тело погибшего с явными поражениями молнии, на расстоянии 10-15м от вершины. Этой смерти могло не быть, ребята сами подвергли себя опасности", - сообщил спасатель Виктор Худяк.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что 12 июня в 22:35 в Осмолодское поисково-спасательное отделение поступило сообщение о том, что во время восхождения двух туристов из Львова на гору Грофа в поселке Осмолода Рожнятовского района началась гроза, в результате которой они потеряли между собой н "связь и разошлись.

Один из них прибыл в заранее условленное место встречи, а другого не было.

В 23:00 на проведение поисково-спасательных работ направлено Осмолодский поисково-спасательное отделение.

13 июня в 7:30 спасатели Осмолодского ПРВ на вершине горы Грофа обнаружили тело мужчины, 1993 года рождения без признаков жизни.

В 13:05 спасатели транспортировали тело с вершины гора Грофа в поселок Осмолода Рожнятовского района - 5 км пешим ходом, еще 8 км с помощью снегоболотохода "Богун".

Как отмечают в ГСЧС, трагедии можно было бы избежать, если бы участники похода соблюдали правила поведения в горах во время грозы.

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