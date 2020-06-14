 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Атланте вспыхнули новые протесты из-за убийства полицейским еще одного афроамериканца

В Атланте вспыхнули новые протесты из-за убийства полицейским еще одного афроамериканца


фото: REUTERS
В Атланте с новой силой вспыхнули протесты после убийства полицейским 27-летнего афроамериканца

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Убийство произошло на парковке ресторана быстрого питания. Посетители сообщили полицейским об автомобиле, который мешал заезду на территорию заведения других участников движения. Полицейские, которые разбудили водителя, установили у него состояние алкогольного опьянения. 27-летний Рейшард Брукс стал угрожать полицейским электрошокером и был застрелен.

Начальник полиции Атланты Эрик Шилдс на фоне беспорядков уже подал в отставку. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что 13 июня приняла отставку.

"Я не верю, что это было оправданным применением смертельной силы, и я призвала немедленно уволить офицера, стрелявшего в Брукса", - сказала Боттомс.

После наступления темноты протестующие перекрыли шоссе и подожгли ресторан, у которого был убит Брукс.

  • Напомним, 27 мая в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
  • Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атаковали полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать