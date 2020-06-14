В Атланте вспыхнули новые протесты из-за убийства полицейским еще одного афроамериканца

14 июня, 2020, 15:31

В Атланте с новой силой вспыхнули протесты после убийства полицейским 27-летнего афроамериканца

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Убийство произошло на парковке ресторана быстрого питания. Посетители сообщили полицейским об автомобиле, который мешал заезду на территорию заведения других участников движения. Полицейские, которые разбудили водителя, установили у него состояние алкогольного опьянения. 27-летний Рейшард Брукс стал угрожать полицейским электрошокером и был застрелен.

Начальник полиции Атланты Эрик Шилдс на фоне беспорядков уже подал в отставку. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что 13 июня приняла отставку.

"Я не верю, что это было оправданным применением смертельной силы, и я призвала немедленно уволить офицера, стрелявшего в Брукса", - сказала Боттомс.

После наступления темноты протестующие перекрыли шоссе и подожгли ресторан, у которого был убит Брукс.

Напомним, 27 мая в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атаковали полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

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