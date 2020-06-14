Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в понедельник

14 июня, 2020, 21:04

В понедельник, 15 июня, в Украине ожидается теплая погода с периодическими дождями и грозами

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в facebook.

"Украина завтра - в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами. Разве что на Востоке без существенных осадков. И не забываем, что вот эти летние грозы могут провоцировать шквалы и град. Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый" , - написала Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 25 + 28 градусов, на Востоке, а также в Днепре с районами, до +30 градусов, на Западе + 20 + 27 градусов.

В Киеве 15-го июня ожидается неустойчивая погода, периодически дождь, гроза, днем 25 + 28 градусов.

В ближайшее время в Киеве предполагается влажная погода с локальными дождями, во второй половине следующей недели температура воздуха повысится.

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