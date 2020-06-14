Сегодня в Эстонии чествуют пострадавших от сталинской депортации

14 июня, 2020, 14:40

Ежегодно 14 июня в Эстонии является траурным днем

Именно в этот день в 1991 году для десятков тысяч эстонцев начался путь в лагеря ГУЛАГа, передает Еспресо.TV со ссылкой на Таллинскую газету Postimees .

Жестокие действия начались в ночь на 14 июня, с пятницы на субботу. Организаторы выселения в лице руководящих органов НКВД захватили транспортные средства почти всех действующих в Эстонии учреждений и около первого часа ночи начали одновременно арестовывать людей большими группами по всей Эстонии. Семьям было разрешено взять до 100 кг личных вещей. Часто семьи силой разделялись, мужчин было отделено от жен и детей, и для многих это был последний раз, когда они видели своих близких.

Тогда около 10 тыс. человек человек были депортированы из Эстонии, и почти 6 тыс. из них погибли в результате июньской депортации.

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