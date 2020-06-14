Ради провокации напряжения на Черном море Россия способна пойти на уничтожение собственного корабля, - Борис Бабин

14 июня, 2020, 11:26

Украине следует быть готовой к возможному обострению на южных границах, в частности, в акватории Черного моря и в временно захваченном Крыму, а также осведомленной о возможных путях ухудшение ситуации со стороны государства-агрессора

Об этом экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 13 июня 2020 года вышла на Эспрессо.TV .

По его мнению, Россия может прибегнуть как к устроенным собственными спецслужбами громким терактам на полуострове или Керченском мосту и обвинить потом в этом украинскую сторону, на что указывает задержания группы лиц, якобы готовили взрыв на рынке в Симферополе, так и к провокациям на море .

"Я не исключаю провокаций, в частности, на море. Я не исключаю ситуации искусственного, простите, самоуничтожения собственного судна с экипажем с переводом ответственности на Украину. Ничто им не мешает уничтожить, например, рыбацкая лодка или маленькое судно, в том числе и третьих стран, а потом рассказывать, что это Украина сделала ", - отметил Бабин.

"У них есть огромный выбор возможностей", - добавил он.

Также в пользу оккупантов играет отказ от Крыма как витрины, как "якобы курорта".

"Фактически Крым превращают в такую полузакрытую военную территорию. Как оккупированный Кенингсберг. Это есть чисто военная база. В таких условиях как-то миндальничать с местным населением они не собираются, а потому могут устроить и взрыв, могут устроить и жертвы. Это очень печально все, но это, к сожалению, реальность той войны, которую Россия сейчас ведет против цивилизованного человечества ", - подчеркнул Бабин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb