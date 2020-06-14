 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа морском побережье Херсонщины открылись 4 полицейские станции

На морском побережье Херсонщины открылись 4 полицейские станции

На Херсонщине официально стартовал летний оздоровительный сезон, который в этом году пройдет с учетом требований карантина. Для безопасности граждан в курортных районах начали свою работу 4 полицейские станции

По предварительным прогнозам, ожидается увеличение количества отдыхающих. Поэтому в курортных районах полиция будет работать в усиленном режиме и с соблюдением карантинных требований. Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области рассказывает Еспресо.TV .

Для безопасности отдыхающих, поддержание общественного порядка и предупреждению правонарушений в курортных районах начали работу 4 полицейские станции: "Железный Порт", "Лазурное", "Хорлы" и "Арабатская стрелка". Они будут действовать в течение всего курортного сезона.

"Уверяю, что полиция готова обеспечить спокойный отдых граждан, предотвращать преступления, качественно и своевременно оказывать помощь отдыхающим. Мы провели инструктажи и строевые смотры с личным составом, все нацелены на безусловное выполнение служебных обязанностей. Мы сделаем все возможное, чтобы гости и местные жители чувствовали себя в безопасности и в любой ситуации рассчитывали и получили помощь полиции ", - отметил начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.

Полицейские будут патрулировать прибрежную зону, предупреждать и раскрывать преступления и правонарушения.

Усиленное внимание правоохранители уделят контролю за соблюдением карантинных требований. Будут действовать общие СОVID-патрули полицейских и работников других служб. Они будут вести борьбу со стихийной торговлей, проверять соблюдение карантинных требований владельцами пансионатов и гостиниц.

За безопасностью на воде будут следить сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" на служебных катерах.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать