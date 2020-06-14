На морском побережье Херсонщины открылись 4 полицейские станции

14 июня, 2020, 07:55

На Херсонщине официально стартовал летний оздоровительный сезон, который в этом году пройдет с учетом требований карантина. Для безопасности граждан в курортных районах начали свою работу 4 полицейские станции

По предварительным прогнозам, ожидается увеличение количества отдыхающих. Поэтому в курортных районах полиция будет работать в усиленном режиме и с соблюдением карантинных требований. Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области рассказывает Еспресо.TV .

Для безопасности отдыхающих, поддержание общественного порядка и предупреждению правонарушений в курортных районах начали работу 4 полицейские станции: "Железный Порт", "Лазурное", "Хорлы" и "Арабатская стрелка". Они будут действовать в течение всего курортного сезона.

"Уверяю, что полиция готова обеспечить спокойный отдых граждан, предотвращать преступления, качественно и своевременно оказывать помощь отдыхающим. Мы провели инструктажи и строевые смотры с личным составом, все нацелены на безусловное выполнение служебных обязанностей. Мы сделаем все возможное, чтобы гости и местные жители чувствовали себя в безопасности и в любой ситуации рассчитывали и получили помощь полиции ", - отметил начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.

Полицейские будут патрулировать прибрежную зону, предупреждать и раскрывать преступления и правонарушения.

Усиленное внимание правоохранители уделят контролю за соблюдением карантинных требований. Будут действовать общие СОVID-патрули полицейских и работников других служб. Они будут вести борьбу со стихийной торговлей, проверять соблюдение карантинных требований владельцами пансионатов и гостиниц.

За безопасностью на воде будут следить сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" на служебных катерах.

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