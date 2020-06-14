На Днепропетровщине задержана группа профессиональных "домушников"

14 июня, 2020, 11:47

Во время полицейской спецоперации задержана организованная преступная группа квалифицированных квартирных воров. На счету группы - несколько краж из элитных домов и квартир, расположенных на территории города Новомосковска Днепропетровской области и прилегающего района

Подробности со ссылкой на пресс-службу Нацполиции рассказывает Еспресо.TV .

"Сотрудники уголовного розыска совместно с управлением внутренней безопасности установили, что преступная группа имела все признаки организованности и придерживалась строгих конспиративных мероприятий. Действовали осторожно и тщательно просчитывали каждый шаг - когда хозяев не было дома, подбирали ключи и выносили из квартир деньги и ювелирные украшения", - рассказывают правоохранители.

В состав группы входило 8 человек.

Как установили оперативники, возглавлял группу 24-летний житель города Новомосковска. Остальные члены группы наблюдали за объектами и принимали непосредственное участие в совершении преступлений. Также есть информация, что к совершению преступлений могли быть причастны двое сотрудников полиции. Для установления этого факта начато служебное расследование.

Сейчас трое участников преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

В рамках досудебного расследования сотрудники уголовного розыска установят все эпизоды преступной деятельности задержанных и роль каждого участника группировки.

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