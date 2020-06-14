Лукашенко обречен. На этот раз ему нечего предложить "желудочному электорату", - белорусский оппозиционер и политзаключенный Лебедько

14 июня, 2020, 22:59

Один из лидеров оппозиции в Республике Беларусь Анатолий Лебедько раскрыл причины рекордно низкого уровня доверия избирателей к Александру Лукашенко, а также готовности большинства белорусов к полной смене власти

Об этом он рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 13 июня 2020 года вышла на Еспресо.TV.

"Лукашенко впервые проводит кампанию, не имея никакого золотого запаса. Отаман без золотого запаса для части электората это никто и ничто, а он приучил, что во время каждой избирательной кампании он вкидывал туда российские деньги или деньги Международного валютного фонда. Он покупал их, это был электорат желудка. Все. Это закончилось. Не работает", - отметил Лебедько.

"А обещания - это то, что не котируется сегодня даже среди пролукашенковской части электората, которая сегодня просто мизерная", - подчеркнул политик.

Сыграло свою роль, уверен Лебедько, и своеобразное отношение действующего белорусского президента к эпидемии Covid-19.

"То, как Лукашенко предлагал бороться с коронавирусом, это вызвало полное отторжение у людей", - сказал оппозиционер.

Вдобавок ко всему, как он считает, сработал "фактор психологической усталости".

"Просто людям надоело. Хочется людям перемен, новых лиц. А 26 лет (продолжительность непрерывного правления Лукашенко - ред.), это более чем достаточно", - заявил Лебедько.

И при этом "появились серьезные оппоненты", добавил политик. Речь идет о минском банкире Викторе Бабарико и о задержанном в данное время харизматичном гомельском видеоблогере Сергее Тихановском.

Напомним, белорусская оппозиция сомневается, что Лукашенко будет стрелять в свой народ как Янукович.

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