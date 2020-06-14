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Espreso.tvОбществоКоронавирус ударил по доходам ОРДЛО от незаконной торговли углем, - Washington Post

Коронавирус ударил по доходам ОРДЛО от незаконной торговли углем, - Washington Post

Падение цен на энергоресурсы из-за пандемии COVID-19 означает падение спроса и на антрацит с неподконтрольных украинскому правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который продолжает поступать в Россию

Об этом говорится в опубликованном 12 июня 2020 году статьи The Washington Post под названием "Грязное топливо", передает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Голоса Америки .

Падение цен на антрацит привело к уменьшению выплат местным шахтерам и уменьшение поступлений в так называемой власти региона. На падение зарплат жалуются шахтеры региона в соцсетях. Газета, в частности, ссылается на отчет DFRL, подразделения американского аналитического центра "Атлантический Совет», содержит фото зарплатной ведомости неназванного шахтера, где указано, что он заработал меньше $ 80 в месяц, что вдвое меньше минимальной зарплаты на подконтрольной правительством территории Украины.

"Такое распространено на Донбассе", - говорится в отчете.

На фоне уменьшения поступлений в городах Зоринск и Антрацит, по сообщениям, шахтеры проводили акции протеста.

Неизвестно, может ли Кремль оказать поддержку "ДНР" и "ЛНР", чтобы успокоить шахтеров, ведь пандемия COVID-19, падение цен на нефть и ценовая война с Саудовской Аравией ограничили ресурсы российской власти, отмечается в статье.

Автор также обращает внимание на недружественного отношения российских бизнесменов к конкурентам из Донбасса.

"Было всегда ясно, что россияне не хотят, чтобы Донбасс стал дешевым конкурентом в России", - заявил изданию Николас фон Твикель, экс-чиновник ОБСЕ. Он также отмечает, что шахтеры, потеряв заработную плату, могут пополнить ряды боевиков.

Несмотря на меньшие поступления, вывоз угля из Донбасса продолжается, отмечается в материале. Перевозки угля с ОРДЛО контролирует Александр Курченко, бывший союзник Януковича, но он мог потерять эксклюзивный доступ к угля из региона из-за споров с другими бизнесменами в ноябре прошлого года, отмечает издание.

Еще в начале апреля связанные с ним компании перевозили антрацит в Россию. Об этом свидетельствуют таможенные документы, полученные вашингтонским аналитическим центром C4ADS.

"Он (Курченко - ред.) скрывается в Москве в это время, потому что в Украине он находится в розыске. Однако, торговые данные указывают, что это не мешает ему заниматься бизнесом", - говорит аналитик C4ADS Джек Марголин. 

Уголь из Донбасса незаконно выводится в Россию и там его происхождения скрывается. Его выдают за российский уголь, указывает издание со ссылкой на информацию должностных лиц США и аналитиков.

Спутниковые снимки возле Успенского пункта пропуска часто фиксируют большие очереди грузовых поездов, следующих в направлении Ростова-на-Дону. Отслеживает происхождение угля также компания ДТЭК, которая потеряла контроль над своими шахтами на Донбассе.

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