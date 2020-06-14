Дело о взятке в $ 6 млн: адвокат заявил о коронавирусе у подозреваемого

14 июня, 2020, 22:28

Адвокат обвиняемого в передаче взятки в $ 6 млн руководству НАБУ и САП заявил, что у одного из подозреваемых обнаружили COVID-19

Об этом на заседании Высшего антикоррупционного суда сообщил адвокат, защищающий налоговика Николая Ильяшенко, передает Судебный репортер.

"Мне достоверно известно, что третий фигурант, по которому будет в дальнейшем рассматриваться вопрос о мере пресечения, не был помещен в условия изолятора временного содержания, так как обнаружено COVID-19. По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом. Возможно, сейчас мы все находимся в состоянии, что можем заболеть этой болезнью. Домашняя обсервациям путем круглосуточного домашнего ареста позволит пройти соответствующее лечение, обследование на 14 суток ", - сказал адвокат.

В свою очередь, прокурор выдвинул ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, 14 июня Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из задержанных по делу о попытке предоставления взятки в $ 6 млн руководителям САП и НАБУ и назначил ему залог в 40 млн грн.

14 июня первый заместитель начальника управления налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко отстранили от выполнения обязанностей по подозрению в попытке дать взятку в $ 6 млн руководителям САП и НАБУ.

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