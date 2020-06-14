Бои с исламистами в Нигерии: есть жертвы среди гражданских

14 июня, 2020, 09:31

40 мирных жителей и 20 военных погибли в результате двух нападений боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Еспресо.TV .

По их данным, нападения произошли в районах местного самоуправления Монгун и Нганзай, где террористы захватили больницу и подожгли гуманитарный центр Организации Объединенных Наций (ООН) и отдел полиции.

Кроме того террористы распространили листовки с призывами не сотрудничать с военными и иностранцами.

Справка

В этой части Нигерии действует группировка "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), являющаяся подразделением "Исламского государства".

ISWAP считается ответвлением "Боко харам".