 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил14 июня на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

14 июня на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины


фото: Укрінформ
14 июня на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг обстрелял наших защитников у Орехово и два раза близь Хутора Свободный из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по защитникам Авдеевки.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих захватчики прекратили свою активность.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать