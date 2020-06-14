14 июня на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

14 июня, 2020, 18:05

14 июня на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг обстрелял наших защитников у Орехово и два раза близь Хутора Свободный из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" русские оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по защитникам Авдеевки.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих захватчики прекратили свою активность.

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