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Espreso.tvОбщество13 июня на фронте: с российской стороны - 3 убитых и 3 раненых, с украинской - убитый и 2 раненых

13 июня на фронте: с российской стороны - 3 убитых и 3 раненых, с украинской - убитый и 2 раненых

В течение субботы, 13 июня 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 14 июня, передает Еспресо.TV .

"Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают военные.

В свою очередь украинские воины "умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность".

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Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян имело место поблизости

Луганского - противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, выпустив в сторону украинских позиций полсотни снарядов (при этом свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами гражданских жителей)

Крымского, Попасной - с минометов калибров 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Троицкого, Новозвановки - из минометов калибра 120 мм;

Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Катериновки - противник для обстрелов применял минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие;

Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки - агрессор стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Еще двое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков.

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