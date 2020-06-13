Выдвинутые Порошенко обвинения имеют оттенок политической мести, - экс-генсек НАТО Расмуссен

13 июня, 2020, 22:05

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что обвинения, выдвинутые пятому президенту Украины Петру Порошенко, имеют оттенок выборочного правосудия

Об этом Расмуссен написал в twitter.

"Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего", - написал Расмуссен.

Nobody is above the law and justice must be done. But this week's charges against former Ukrainian President @poroshenko have a worrying tinge of the selective justice and political retribution that belong to #Ukraine 's past, not its future. - AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) June 13, 2020

Напомним, 10 июня бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Волкер прокомментировал преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

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