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Espreso.tvОбществоВыдвинутые Порошенко обвинения имеют оттенок политической мести, - экс-генсек НАТО Расмуссен

Выдвинутые Порошенко обвинения имеют оттенок политической мести, - экс-генсек НАТО Расмуссен


фото: nato.int
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что обвинения, выдвинутые пятому президенту Украины Петру Порошенко, имеют оттенок выборочного правосудия

Об этом Расмуссен написал в twitter.

"Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего", - написал Расмуссен.

  • Напомним, 10 июня бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Волкер прокомментировал преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

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