В Зеленского прокомментировали слухи о новых случаях COVID-19 в Офисе президента
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Мендель назвал сообщение о вспышке коронавируса в ОП, распространенное рядом СМИ, информационным вспышкой.
"Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками - это информационная вспышка. Если будет подтверждение о больных - Офис президента об этом сообщит", - сказала Мендель.
Она добавила, что Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине после положительного теста на коронавирус у его жены, а в Офисе президента Украины соблюдаются все меры безопасности: температурный скрининг, ношение масок, социальное дистанцирование, есть все средства индивидуальной безопасности, все работники регулярно проходят тестирование.
- Напомним, 12 июня первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb