В Зеленского прокомментировали слухи о новых случаях COVID-19 в Офисе президента

13 июня, 2020, 17:48

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Офис президента будет сообщать обо всех новых случаях заболевания представителей власти

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Мендель назвал сообщение о вспышке коронавируса в ОП, распространенное рядом СМИ, информационным вспышкой.

"Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками - это информационная вспышка. Если будет подтверждение о больных - Офис президента об этом сообщит", - сказала Мендель.

Она добавила, что Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине после положительного теста на коронавирус у его жены, а в Офисе президента Украины соблюдаются все меры безопасности: температурный скрининг, ношение масок, социальное дистанцирование, есть все средства индивидуальной безопасности, все работники регулярно проходят тестирование.

Напомним, 12 июня первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.

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