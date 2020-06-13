В столице на Днепровской набережной произошло ДТП с участием двух легковушек и маршрутки

13 июня, 2020, 12:21

Днем в субботу, 12 июня 2020 года, на Днепровской набережной, в Киеве, произошла дорожная авария с участием нескольких транспортных средств

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Как удалось узнать, водитель автомобиля KIA Rio по невнимательности на светофоре не успел затормозить и протаранил уже стоящий легковой KIA Ceed, а затем его отнесло в маршрутку.

Водителя легковушки KIA Rio госпитализировали медики скорой помощи.

В маршрутке находилось два человека, к счастью, никто не пострадал.

На месте аварии работает патрульная полиция.

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