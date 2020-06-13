 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ столице на Днепровской набережной произошло ДТП с участием двух легковушек и маршрутки

В столице на Днепровской набережной произошло ДТП с участием двух легковушек и маршрутки

Днем в субботу, 12 июня 2020 года, на Днепровской набережной, в Киеве, произошла дорожная авария с участием нескольких транспортных средств

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Как удалось узнать, водитель автомобиля KIA Rio по невнимательности на светофоре не успел затормозить и протаранил уже стоящий легковой KIA Ceed, а затем его отнесло в маршрутку.

Водителя легковушки KIA Rio госпитализировали медики скорой помощи.

В маршрутке находилось два человека, к счастью, никто не пострадал.

На месте аварии работает патрульная полиция.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2020 суббота

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

13 июня, 2020 суббота

12 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать