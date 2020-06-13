В прифронтовом поселке Новотроицкое полицейские проверили 527 граждан и 196 авто

13 июня, 2020, 13:40

Подразделения Национальной полиции провели мероприятия с целью предупреждения и раскрытия преступлений, выявления антиобщественного элемента, стабилизации оперативной обстановки и обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан на территории Волновахской оперативной зоны

Оперативно-профилактические отработки состоялись по приказу начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николая Семенишина и командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко. Подробности 13 июня 2020 года появились на официальном сайте Национальной полиции Украины, передает Еспресо.TV .

В патрулировании было задействовано 70 стражей порядка, среди которых - работники управлений уголовного розыска и превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области, взрывотехнической службы, Кинологического центра, патрульной полиции, спецназовцы корда, сотрудники полиции Волновахского оперативной зоны, приданные силы из других областей и Национальной гвардии Украины.

Во время отработки было проверено 527 граждан, благодаря чему выявлено 12 человек в государственном розыске и 9, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

С целью установления случаев нарушения правил безопасности дорожного движения проверено 196 транспортных средств, в результате чего составлено 6 административных протоколов.

На территории частного дома было обнаружено незаконный прием металлолома. Сведения о факте правонарушения внесены в Единый реестр государственных расследований по предварительной квалификацией - ст. 213 "Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом" Уголовного кодекса Украины.

За нарушение норм разрешительной системы составлено 3 административных протокола и изъято одну единицу охотничьего оружия за нарушение условий хранения.

Также в окрестностях населенного пункта было обнаружена граната Ф-1, установленную по принципу "растяжка". Сотрудники взрывотехнической службы изъяли взрывное устройство и передали для дальнейшего уничтожения в ДСНС.

"Оперативный состояние в Волновахском районе остается контролируемым. Полиция продолжает обеспечивать безопасность населения в штатном режиме", - подытожили в Нацполиции.

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