В Офисе президента обнародовали результаты тестов на COVID-19 членов делегации, посетившей Францию

13 июня, 2020, 20:49

В Офисе президента Украины сообщили, что результаты тестов на COVID-19 членов делегации, посещавшей Францию, оказались отрицательными

Об этом сообщает Офис президента.

В ОПУ заметили, что по возвращении из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусной инфекцией. У представителей Офиса президента Украины и членов правительства результаты тестов были отрицательными - COVID-19 не обнаружен.

В пятницу, 12 июня, украинская делегация посетила Францию с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя ОПГ Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Напомним, 13 июня пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Офис президента будет сообщать обо всех новых случаях заболевания представителей власти

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