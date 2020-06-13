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Espreso.tvОбществоВ Минздраве объяснили, как бороться с новой вспышкой коронавируса

В Минздраве объяснили, как бороться с новой вспышкой коронавируса


фото: Укрінформ
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что из-за стремительного распространения COVID-19 в Украине будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила контролирующим органам усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм.

"Сегодня было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм", - сказал Ляшко.

Он добавил, что комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала увеличить количество подвижного состава при перевозке пригородным железнодорожным транспортом и пригородным и межобластным автомобильным транспортом.

Кроме этого, комиссия рассмотрела вопрос об изменении графика работы предприятий, государственных учреждений, учреждений, чтобы развести нагрузки на транспорт в час пик.

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