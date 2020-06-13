В Минздраве объяснили, как бороться с новой вспышкой коронавируса
Об этом сообщает Укринформ.
По его словам, Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила контролирующим органам усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм.
"Сегодня было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм", - сказал Ляшко.
Он добавил, что комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала увеличить количество подвижного состава при перевозке пригородным железнодорожным транспортом и пригородным и межобластным автомобильным транспортом.
Кроме этого, комиссия рассмотрела вопрос об изменении графика работы предприятий, государственных учреждений, учреждений, чтобы развести нагрузки на транспорт в час пик.
- Напомним, 13 июня Виктор Ляшко заявил, что власти не намерены усиливать карантин по всей Украине из-за вспышки заболеваемости COVID-19.
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